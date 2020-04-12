«Истиклол» — ЦСКА-Памир: прогноз и ставка на матч чемпионата Таджикистана 12 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Таджикистана «Истиклол» — ЦСКА-Памир.

Ставка: тотал больше 2 гола во втором тайме за 2.25.

«Истиклол» — ЦСКА-Памир. Прогноз: Свежов и Левченко раздавят соседей из Душанбе В первом туре действующий чемпион Таджикистана забил семь голов.

«Линия букмекеров практически не оставляет вариантов. Разумеется, разница в классе команд громадна и шансы гостей кажутся микроскопическими. Неудивительно, что даже П1 с форой (–1.5) идёт за унылый коэффициент 1.43. Мы бы выбирали между двумя ставками: тотал больше 2 гола во втором тайме за 2.25 и ТБ 1.5 мяча в каждом тайме за 3.48.



Логика довольно простая. «Истиклол» вполне может потратить 20-25 минут, чтобы вкатиться в игру и почувствовать ритм, однако выдерживать давление гранда на протяжении всего поединка будет невероятно тяжело. Скорее всего, после перерыва проблем с результативностью не возникнет. А в первом тайме многое решит реализация».