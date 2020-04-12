«Минск» — БАТЭ: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Минск» — БАТЭ.

Ставка: «Минск» не проиграет за 1.88.

«Жёлто-синие после двух неудачных матчей — с «Энергетикой-БГУ» (1:3) и «Славией-Мозырь» (1:2) — начинают потихоньку оживать. Главный тренер Кирилл Альшевский заметно отладил игру команды в обороне, однако работы предстоит ещё немало. Стоит только взглянуть на удары по воротам в матче с «Рухом» (14:13).



«Минск», как ни крути, мощнее дебютанта Высшей лиги Беларуси и зубы показывать обязан. Тем более что встреча пройдёт в Минске, а в последних трёх домашних матчах «горожане» дважды обыгрывали БАТЭ. Вдобавок ко всему, борисовчане накануне провели тяжелый матч в Кубке Беларуси. При таких раскладах вариант с 1Х за коэффициент 1.88 выглядит вполне неплохо.



Можно было бы проверить ТМ 2.5 за коэффициент 1.90. У борисовчан сейчас некоторые трудности с реализацией (забить больше одного гола за игру пока не получается). К тому же пять матчей из шести последних оказывались низовыми. Жду от предстоящего матча того же».