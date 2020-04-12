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«Минск» — БАТЭ: прогнозы и ставки букмекеров на матч чемпионата Беларуси, во сколько игра

«Минск» — БАТЭ: прогнозы и ставки букмекеров на матч чемпионата Беларуси, во сколько игра
Ставки / Прогнозы 0

«Минск» принимает БАТЭ в матче четвёртого тура чемпионата Беларуси. Начало — в 15:00 мск.

Эксперты считают фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех минчан оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Поставить на ничью можно за 3.45.

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Минск» — БАТЭ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

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