Ставки и прогнозы на 12 апреля: на какие матчи ставить в футболе

Несмотря на приостановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 12 апреля.
В четвёртом туре чемпионате Беларуси будет сыграно три матча: в 15:00 мск «Минск» начнёт игру с БАТЭ, в 17:00 стартует встреча «Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск, а в 19:00 — «Динамо-Брест» — «Ислочь».
Двумя матчами завершится второй тур чемпионата Таджикистана. В 14:00 мск раздастся стартовый свисток во встрече “Худжанда” и “Хатлона”, а два часа спустя начнётся дерби двух команд из Душанбе — действующего чемпиона “Истиклола” с ЦСКА-Памир.
Кроме того, четыре матча состоятся в чемпионате Тайваня, все — в 11:00 мск. Любители ставок могут обратить внимание и на чемпионат Никарагуа, где в ночь на 13 апреля мск встречаются “Депортиво Окоталь” и “Вальтер Ферретти”.
В 16:00 мск начнутся три матча в Бурунди. Два из них — четвертьфиналы Кубка президента, один — чемпионата страны. Наконец, две встречи будут сыграны в молодёжном чемпионате Никарагуа.
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