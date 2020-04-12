«Смолевичи» — «Шахтёр» С: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Шахтёр» С.

Ставка: победа «Шахтёра» за 1.66.

«Солигорский «Шахтёр» за три тура набрал четыре очка и расположился на девятом месте. Для начала результат не самый плохой (посмотрите на БАТЭ), но могло быть и лучше. В первом матче «горняки» уступили «Торпедо»-БелАЗ (0:1), хотя игра, скорее, была ничейной, нежели на победу одной из команд.



Потом команда уверенно обыграла «Городею» (2:0). А в предыдущем матче миром разошлась с «Неманом» (0:0). Солигорцы выглядели намного острее и интереснее, для гола не хватило совсем чуть-чуть.



Теперь «Шахтёру» предстоит выезд в Смолевичи. Стоит вспомнить, что 8 апреля клуб играл в первом матче полуфинала Кубка Беларуси с брестским «Динамо» и проиграл — 0:2. «Смолевичи» наверняка постараются этим воспользоваться.



Однако статистика личных встреч на стороне «горняков»: три матча — три победы с общим счётом 5:0. Разница в классе исполнителей команд ощущается, поэтому можно проверить лобовую победу «Шахтёра» за скромный коэффициент 1.66.



Но его можно поднять комбинированной ставкой Х2+ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.83. У «Смолевичей» проблемы с созиданием (всего один гол в трех турах), а солигорцы наверняка будут играть не во всю силу после кубковой встречи. Ожидать верха в предстоящем матче не стоит».