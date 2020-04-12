«Динамо-Брест» — «Ислочь»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Ислочь».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.



«Соперники встречаются друг с другом стабильно с 2016 года. Последние две игры пришлись на четвертьфинал Кубка (они играются двумя матчами). В основное время команды выявить победителя не смогли, дважды сгоняв по 0:0, зато в серии пенальти удачливее оказались брестчане (5:3).

В последних трех очных поединках «южане» не могут обыграть серо-синих, которые, к слову, на старте нынешнего сезона выглядят достойно. При таких раскладах можно рискнуть и рассмотреть вариант Х2 за коэффициент 2.21. Примечательно также, что за этот период в основное время «Динамо» и «Ислочь» оформили лишь по голу от каждого.



Сине-белые хоть и барахлили в дебютных турах, но едва ли на своём поле позволят «волкам» беспрепятственно идти вперёд. Однако с атакой у них сейчас не всё гладко: больше одного за игру в чемпионате забить пока не получается. Поэтому мы бы не стали ждать от команд высокой результативности и проверили классический низ — ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.88».