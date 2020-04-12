«Динамо-Брест» — «Ислочь»: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Беларуси

Брестское «Динамо» принимает «Ислочь» в матче четвёртого тура чемпионата Беларуси. Начало — в 19:00 мск.

Эксперты считают фаворитом брестчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех команды из Ислочи оценён букмекерами коэффициентом 5.25. Ничья идёт за 3.90.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Ислочь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

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