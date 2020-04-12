«Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти».



Ставка: «Вальтер Ферретти» победит за 2.11.



«Худший на данный момент участник Клаусуры не может выиграть на протяжении шести матчей. Более того, за это время набрал лишь одно очко — в матче с другим аутсайдером, «Депортиво Лас-Сабанас».



«Вальтер Ферретти» выступает стабильнее. Команда прервала неудачную серию и в последних четырёх турах набрала девять очков из 12 возможных. Солидный результат позволил закрепиться в зоне плей-офф и при удачном стечении обстоятельств рассчитывать на борьбу за прямой выход в полуфинал.

Последние 11 противостояний команд завершились в пользу «Вальтер Ферретти». При этом «Депортиво О» не может выиграть с апреля 2016 года, уже четыре года. А потому не станем мудрить и проверим лобовую победу гостей. Благо букмекеры дают на неё привлекательный коэффициент — 2.11.



К слову, в 10 встречах из этих 11 непременно забивали обе команды, и рассмотреть этот вариант за скромный коэффициент 1.69 лишним не будет».