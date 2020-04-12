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«Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа

«Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти».

Ставка: «Вальтер Ферретти» победит за 2.11.

«Худший на данный момент участник Клаусуры не может выиграть на протяжении шести матчей. Более того, за это время набрал лишь одно очко — в матче с другим аутсайдером, «Депортиво Лас-Сабанас».

«Вальтер Ферретти» выступает стабильнее. Команда прервала неудачную серию и в последних четырёх турах набрала девять очков из 12 возможных. Солидный результат позволил закрепиться в зоне плей-офф и при удачном стечении обстоятельств рассчитывать на борьбу за прямой выход в полуфинал.

Последние 11 противостояний команд завершились в пользу «Вальтер Ферретти». При этом «Депортиво О» не может выиграть с апреля 2016 года, уже четыре года. А потому не станем мудрить и проверим лобовую победу гостей. Благо букмекеры дают на неё привлекательный коэффициент — 2.11.

К слову, в 10 встречах из этих 11 непременно забивали обе команды, и рассмотреть этот вариант за скромный коэффициент 1.69 лишним не будет».

Статистический прогноз: «Депортиво О» — «Вальтер Ферретти», ставка на матч в Никарагуа
Сразу четыре ставки на матч Клаусуры чемпионата Никарагуа.
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