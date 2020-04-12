Эксперты назвали следующее место работы экс-тренера «Тоттенхэма» Почеттино

Букмекеры назвали следующее место работы бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
Аналитики практически не сомневаются, что аргентинский в следующем сезоне специалист возглавит «Манчестер Юнайтед». Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.35. В случае успешного исхода пари игрок с 1000 рублей получит 1350 рублей.
Ниже оценены шансы Почеттино возглавить мадридский «Реал» (7.00). В этом случае ставка в 1000 рублей принесёт клиенту БК 7000 рублей.
Принимаются ставки и на то, что следующим клубом Почеттино станет «Бавария» (11.0), «ПСЖ» (12.0), «Барселона» (20.0), «Ювентус» (23.0) и «Интер» (35.0).
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