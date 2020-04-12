«Динамо-Брест» — «Ислочь»: угадай победителя — получи 500 рублей!

12 апреля брестское «Динамо» встречается с «Ислочью» в матче 4-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус в размере 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



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