«Динамо-Брест» — «Ислочь»: угадай победителя — получи 500 рублей!
12 апреля брестское «Динамо» встречается с «Ислочью» в матче 4-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус в размере 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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