Коронавирус сегодня, 13 апреля. Прогноз Билла Гейтса на создание вакцины

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс дал прогноз на создание вакцины от коронавируса.



«Мы все посмотрим в прошлое и пожалеем, что не вложили достаточно средств, чтобы мы были в состоянии в кратчайшие сроки выносить диагноз, чтобы у нас были необходимые лекарства, вакцины и оборудование. Мы все недофинансировали защиту от эпидемий. Да, мы создали Коалицию за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), что помогло в разработке новых вакцин. Но это всего лишь около 5% того, что мы могли бы сделать.



Вакцина от коронавируса может быть готова через 1,5 года. Но потребуются компромиссы. У нас будет меньше проверок на безопасность по сравнению с обычной ситуацией. Кроме того, правительствам придется решить, нужно ли освободить от ответственности компании и сказать им: «вперед, за дело!» в ситуации, когда у нас просто нет времени, чтобы сделать все по обычным правилам», — заявил Гейтс.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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