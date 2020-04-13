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Что делать с рублём сегодня. Прогноз аналитика: нового обвала точно не случится

Что делать с рублём сегодня. Прогноз аналитика: нового обвала точно не случится
Ставки / Прогнозы 0

Аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в апреле 2020 года.

«Аппетиты инвесторов к рынку росли не только на фоне новостей о саммите ОПЕК+, но и благодаря американскому регулятору, запустившему дополнительные программы покупки активов на $ 2,3 трлн. Объёмы новых денег в разы превосходят суммы, которые были выделены на борьбу с ипотечным кризисом 2008−2009 годов.

Часть этих денег сейчас находит спекулятивный выход, именно поэтому растут аппетиты трейдеров к риску, а российская валюта является сейчас одной из наиболее привлекательных среди всех высокодоходных валют.

В ближайшей перспективе рубль продолжит консолидироваться в коридоре 72-75 за доллар. Выход из этого диапазона может произойти только при очень существенном изменении мировых цен на нефть, а этого до конца апреля точно не произойдёт», – заявил Кочетков.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.

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