Что делать с рублём сегодня. Прогноз аналитика: нового обвала точно не случится

Аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в апреле 2020 года.
«Аппетиты инвесторов к рынку росли не только на фоне новостей о саммите ОПЕК+, но и благодаря американскому регулятору, запустившему дополнительные программы покупки активов на $ 2,3 трлн. Объёмы новых денег в разы превосходят суммы, которые были выделены на борьбу с ипотечным кризисом 2008−2009 годов.
Часть этих денег сейчас находит спекулятивный выход, именно поэтому растут аппетиты трейдеров к риску, а российская валюта является сейчас одной из наиболее привлекательных среди всех высокодоходных валют.
В ближайшей перспективе рубль продолжит консолидироваться в коридоре 72-75 за доллар. Выход из этого диапазона может произойти только при очень существенном изменении мировых цен на нефть, а этого до конца апреля точно не произойдёт», – заявил Кочетков.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 13 апреля 2020
-
11:00
-
10:00
- 12 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 11 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:32
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:18
-
13:00