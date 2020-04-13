«Славия» — «Рух»: прогноз Игоря Гамулы на игру чемпионата Беларуси

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на игру 4-го тура чемпионата Беларуси «Славия» — «Рух».
Ставка: обе забьют за 1.93.
«Славия” получила меньше отдыха перед грядущим противостоянием, так как среди недели провела матч полуфинальной стадии Кубка Белоруссии. Данный коллектив в первой игре противостояния сумел с минимальным счетом 1:0 одолеть борисовский БАТЭ. К тому же, до этого “Славия” выиграла две подряд встречи в рамках национального чемпионата.
У “Руха” дела идут куда более скромно. Эта команда уже не принимает участие в Кубке, но и в чемпионате играет не слишком хорошо. В стартовом туре команда из Бреста на выезде одолела минское “Динамо”. Однако затем последовали два подряд поражения. Интересный факт, что в каждом из трех матчей этого сезона с участием “Руха” был забит ровно один гол.
Довольно сложно сказать, кто победит в данной встрече. Тем не менее, мне кажется, что голы стоит ждать с обеих сторон. “Славия” забивает абсолютно в каждом матче. “Руху” тоже уже пора отличиться забитым мячом. Именно поэтому ставлю на обе забьют», — сказал Гамула.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 13 апреля 2020
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 11 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:32
-
17:00
-
16:00