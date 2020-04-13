«Славия» — «Рух»: прогноз Игоря Гамулы на игру чемпионата Беларуси

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на игру 4-го тура чемпионата Беларуси «Славия» — «Рух».



Ставка: обе забьют за 1.93.



«Славия” получила меньше отдыха перед грядущим противостоянием, так как среди недели провела матч полуфинальной стадии Кубка Белоруссии. Данный коллектив в первой игре противостояния сумел с минимальным счетом 1:0 одолеть борисовский БАТЭ. К тому же, до этого “Славия” выиграла две подряд встречи в рамках национального чемпионата.



У “Руха” дела идут куда более скромно. Эта команда уже не принимает участие в Кубке, но и в чемпионате играет не слишком хорошо. В стартовом туре команда из Бреста на выезде одолела минское “Динамо”. Однако затем последовали два подряд поражения. Интересный факт, что в каждом из трех матчей этого сезона с участием “Руха” был забит ровно один гол.



Довольно сложно сказать, кто победит в данной встрече. Тем не менее, мне кажется, что голы стоит ждать с обеих сторон. “Славия” забивает абсолютно в каждом матче. “Руху” тоже уже пора отличиться забитым мячом. Именно поэтому ставлю на обе забьют», — сказал Гамула.



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«Славия» — «Рух». Прогноз: «славянам» не хватит сил после побед над БАТЭ и «Динамо Бр» Кубковая победа над БАТЭ отняла у хозяев много сил и эмоций, а времени на отдых было в обрез.