Коронавирус. Свежие новости. Прогноз вирусолога: ситуация в России ухудшается

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович дала прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Ситуация с заражаемостью в стране долгое время развивалась по достаточно позитивной динамике, так как социальные меры дистанцирования и ограничений хорошо работали. Однако в последние дни развитие событий пошло уже не по оптимистической траектории.



Число заболевших с 1 до 10 тысяч увеличивалось в разных странах неравномерно. Так, в США на это ушло 6 дней, в Германии, Италии и Испании — восемь дней, в Австрии — 15 дней, а в России — 12 дней. В пяти странах при этом выявлено более 100 тысяч заражённых пациентов, в среднем на это потребовалось 15-18 дней», — подчеркнула Попович.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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