Коронавирус сегодня, статистика. Прогноз Татьяны Голиковой: карантин могут снять к лету

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала прогноз на отмену ограничительных мер в России, вызванных распространением инфекции коронавируса.



«Ситуация зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции и социальной дистанции. Нам нужно очень крепко об этом задуматься, потому что от каждого из нас зависит, как быстро мы это преодолеем. Период с 14 по 16 апреля станет решающим в ситуации с распространением коронавируса в стране. В эти дни станет понятно, выходит ли РФ на плато или рост числа заражений продолжится. При благоприятном раскладе полная отмена ограничительных мер в стране возможна уже к лету», — отметила Голикова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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