Курс доллара на 13-19 апреля. Прогноз эксперта: рублю придётся нелегко

Аналитики Qatar First Bank дали прогноз на курс доллара США на ближайшую неделю.



«Сокращение добычи нефти явно окажется меньше, чем ожидал рынок, так что рубль может оказаться под давлением на фоне снижения нефти. Мы прогнозируем, что отечественная валюта на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 73−75 рублей за доллар. Конечно, продажи валюты ЦБ продолжат оказывать поддержку, однако при текущих низких ценах на нефть, которые ожидаемо сохранятся в перспективе 1−2 месяцев, курс доллара ниже 75 рублей себя не оправдывает», — говорится в прогнозе.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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