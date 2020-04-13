Коронавирус.Свежие новости. Прогноз эксперта: в России может быть несколько пиков эпидемии

Специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина-Машицкая дала прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«В России пиков заболеваемости может быть несколько. На развитие эпидемии повлияют большая территория страны и относительно низкий средний объём пассажиропотока между городами. Поэтому максимальная вспышка может быть заторможена в Москве в один период, и с неким запозданием это может произойти в других городах. Это, скорее всего, будет период борьбы с этим заболеванием, который продлится ещё не несколько недель, а дольше», — полагает Нигматуллина-Машицкая.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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