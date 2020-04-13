Дмитрий Тарасов прорекламировал нелегального в России букмекера

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов прорекламировал в своем аккаунте в «инстаграме» нелегальную в России букмекерскую компанию. Игрок опубликовал свое фото в майке с логотипом букмекера и сопроводил его хвалебной надписью.
Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова
«Ребята, я знаю, что эта тема интересна среди моих подписчиков, и я долго думал, с какой компанией начать взаимодействовать, чтобы все было честно! Ведь я спортсмен и хорошо разбираюсь в спортивных событиях. Я выбрал именно эту компанию. Заходите по ссылке на сайт. Это надежный букмекер на рынке!» — написал Тарасов под фотографией.
Букмекер, которого футболист прорекламировал, нелегален на территории России. У компании нет лицензии ФНС на букмекерскую деятельность. Компания не состоит ни в одной из букмекерских СРО.
Тарасов выступает за казанский «Рубин». Партнер этого клуба — одна из легальных российских букмекерских компаний.
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