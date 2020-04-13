Дмитрий Тарасов прорекламировал нелегального в России букмекера

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов прорекламировал в своем аккаунте в «инстаграме» нелегальную в России букмекерскую компанию. Игрок опубликовал свое фото в майке с логотипом букмекера и сопроводил его хвалебной надписью.

Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова

«Ребята, я знаю, что эта тема интересна среди моих подписчиков, и я долго думал, с какой компанией начать взаимодействовать, чтобы все было честно! Ведь я спортсмен и хорошо разбираюсь в спортивных событиях. Я выбрал именно эту компанию. Заходите по ссылке на сайт. Это надежный букмекер на рынке!» — написал Тарасов под фотографией.



Букмекер, которого футболист прорекламировал, нелегален на территории России. У компании нет лицензии ФНС на букмекерскую деятельность. Компания не состоит ни в одной из букмекерских СРО.



Тарасов выступает за казанский «Рубин». Партнер этого клуба — одна из легальных российских букмекерских компаний.