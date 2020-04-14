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Коронавирус сегодня, 14 апреля. Прогноз доктора наук на пик эпидемии в России

Коронавирус сегодня, 14 апреля. Прогноз доктора наук на пик эпидемии в России
Ставки / Прогнозы 0

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев дал прогноз на пик распространение коронавирусной инфекции в России.

«Согласен с прогнозом, в котором спад эпидемии возможен в июне 2020 года. Пик эпидемии вряд ли придётся на середину апреля. Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо. Я фигурально выражаюсь», — отметил Зуев.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).

Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).

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