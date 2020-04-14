Что делать с рублём сегодня. Прогноз эксперта: доллар может начать расти уже к маю

Аналитик AMarkets Артем Деев дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Несмотря на то что рубль вчера укрепился, реагируя на договорённость стран ОПЕК+ снизить объём нефтедобычи, этих усилий всё равно недостаточно для того, чтобы ликвидировать краткосрочный дисбаланс в нефтяном секторе.



Большинство свободных хранилищ с «чёрным золотом» будет заполнено уже к маю, притом что само соглашение по сокращению добычи истекает в июне.



Таким образом, проблема избытка нефти вновь появится на рынке уже через месяц после её частичного разрешения. В этой связи есть серьёзные опасения, что курс доллара возобновит свой рост уже в ближайшей перспективе», – заявил Деев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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