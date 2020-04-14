Курс доллара сегодня, 14 апреля. Прогноз трейдера: потенциал рубля уже исчерпан

Аналитик УК «Промсвязь» Гельды Союнов дал прогноз на курс доллара США в краткосрочной перспективе.
«С одной стороны, поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки С другой – продолжающееся ослабление курса доллара на фоне больших вливаний ликвидности со стороны американского регулятора.
В краткосрочной перспективе потенциал укрепления курса рубля относительно доллара исчерпан. Всё дело в том, что повышение мировых цен на нефть может замедлиться, а рублёвые налоговые поступления со стороны нефтегазовых компаний могут упасть из-за снижения стоимости на нефть марки Urals», – подчеркнул Союнов.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.
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