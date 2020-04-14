Названо число заболевших коронавирусом в Москве на пике эпидемии. Прогноз академика

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев дал прогноз на число заболевших жителей Москвы на пике эпидемии коронавируса в столице России.



«На пике эпидемии коронавируса в Москве будет как минимум 20-25 тысяч заражённых коронавирусом. Разумеется, больше всего заболевших россиян будет в столице. Когда там начнётся выход на плато, регионы могут ещё не пройти пик, у них он может наступить позже.



Пик в Москве будет максимум через шесть недель от начала эпидемии», — заявил Малеев.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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