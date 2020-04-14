Коронавирус сегодня, 14 апреля. Прогноз эксперта: туризм в России откроется летом

Советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова дала прогноз на открытие туристического сезона в России. Сейчас курорты страны закрыты до 1 июня из-за эпидемии коронавируса.



«Туристический сезон внутри России с большой долей вероятности откроется летом. Конечно, такое развитие событий возможно при улучшении эпидемиологической обстановки в стране.

Что касается международного туризма, то он будет зависеть от мировой ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Маловероятно, что зарубежные туристы вернутся в Россию в ближайшие несколько месяцев, поскольку в ряде стран границы останутся закрытыми вплоть до сентября», — заявила Лысенкова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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