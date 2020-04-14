Эксперты: коронавирус не даст возобновить теннисные турниры до 1 июля

ATP и WTA отменили все теннисные турниры до 8 июня из-за эпидемии коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, что теннисный сезон удастся продолжить до 1 июля 2020 года.
Сделать ставку на то, что турниры возобновят до 1 июля, можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 46% вероятности. Поставить на то, что сезон возобновят позже или вообще отменят, предлагается с коэффициентом 1.72 (54%).
Ранее из-за эпидемии впервые со времен Второй Мировой войны отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» перенесли на осень. Эксперты считают, что даже если ситуацию с коронавирусом удастся стабилизировать, проблемой для теннисистов станут закрытые границы и невозможность постоянных полетов по всему миру.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 14 апреля 2020
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 апреля 2020
-
19:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30