Эксперты: коронавирус не даст возобновить теннисные турниры до 1 июля

ATP и WTA отменили все теннисные турниры до 8 июня из-за эпидемии коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, что теннисный сезон удастся продолжить до 1 июля 2020 года.



Сделать ставку на то, что турниры возобновят до 1 июля, можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 46% вероятности. Поставить на то, что сезон возобновят позже или вообще отменят, предлагается с коэффициентом 1.72 (54%).



Ранее из-за эпидемии впервые со времен Второй Мировой войны отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» перенесли на осень. Эксперты считают, что даже если ситуацию с коронавирусом удастся стабилизировать, проблемой для теннисистов станут закрытые границы и невозможность постоянных полетов по всему миру.



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