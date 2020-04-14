Цена нефти в 2020 году. Прогноз Александра Дюкова: рост возможен

Глава «Газпром нефти» и РФС Александр Дюков дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года.
«Безусловно, не стоит ожидать по результатам сделки уже сейчас резкого роста цен. Мы исходим из того, что второй квартал будет самым сложным, но надеемся, что снятие карантинов и восстановление деловой активности начнется летом, и осенью спрос на нефть сможет выйти на уровень, близкий к докризисному. В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить $40–45 за баррель — с дальнейшим ростом в 2021 году», — заявил Дюков.
Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. Однако в последние недели стоимость резко взлетела: рост произошёл на фоне новостей о телефонных переговорах глав крупнейших стран — экспортёров нефти, включая Россию.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent достигнет $ 60 за баррель.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 14 апреля 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 апреля 2020
-
19:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30