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Цена нефти в 2020 году. Прогноз Александра Дюкова: рост возможен

Цена нефти в 2020 году. Прогноз Александра Дюкова: рост возможен
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Глава «Газпром нефти» и РФС Александр Дюков дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года.

«Безусловно, не стоит ожидать по результатам сделки уже сейчас резкого роста цен. Мы исходим из того, что второй квартал будет самым сложным, но надеемся, что снятие карантинов и восстановление деловой активности начнется летом, и осенью спрос на нефть сможет выйти на уровень, близкий к докризисному. В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить $40–45 за баррель — с дальнейшим ростом в 2021 году», — заявил Дюков.

Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. Однако в последние недели стоимость резко взлетела: рост произошёл на фоне новостей о телефонных переговорах глав крупнейших стран — экспортёров нефти, включая Россию.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent достигнет $ 60 за баррель.

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