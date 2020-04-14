Менеджер Тарасова: букмекер, которого Дмитрий рекламировал, в процессе получения лицензии

Менеджер Дмитрия Тарасова Екатерина Волкова прокомментировала пост футболиста в «Инстаграме». Тарасов опубликовал рекламный пост. Он рекламировал услуги нелегальной в России букмекерской компании.



«В России есть энное количество нелегальных букмекерских контор, так как они работают по лицензии Кюрасао, подтверждающей официальность компании в Европе.

Букмекерская контора, с которой Дмитрий заключил контракт, находится в процессе получения лицензии. Этот букмекер не является нелегальным. Иначе это было бы неправильно и нечестно. Дмитрий решил сотрудничать с европейским букмекером. Это абсолютно нормальная история, многие так сейчас делают.



Столько всего плохого написали на этот счёт. Дима — футболист. Он своей репутацией дорожит. Он бы не стал сотрудничать с компанией-однодневкой, которая соберёт денег с людей и пропадёт. Это никаких денег не стоит. Дима бы в этом не участвовал. Он просто знает некоторые моменты, знает, что с этим букмекером всё будет в порядке. Просто не до всех это можно донести», — заявила Волкова.