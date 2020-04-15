Что делать с рублём сегодня. Прогноз Сбербанка: доллар вырастет до 75 рублей

Аналитики Сбербанка дали прогноз на курс доллара США в краткосрочной перспективе.



«Ключевым событием для курса рубля станет заседание Железнодорожной комиссии Техаса. В ходе заседания рассмотрят предложение ограничить добычу по примеру ОПЕК+. Но почти наверняка такую идею не поддержат, так как в США многие считают, что в роли ограничителей успешно выступят рыночные факторы. Поэтому, если это заседание не преподнесет сюрпризов, «чёрное золото» продолжит дешеветь, а рубль уже сегодня отправится в коридор 74-75 за доллар», – говорится в прогнозе аналитиков Сбербанка.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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