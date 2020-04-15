Курс доллара сегодня, 15 апреля. Прогноз трейдера: нефть упадёт, а с ней и рубль

Аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко дал прогноз на курс доллара США сегодня, 15 апреля.



«Вчера в утренние часы стоимость контрактов Brent держалась выше $ 32 за бочку, что было выше чем при закрытии торгов накануне. Именно это позволило российской валюте открыться ростом, – убеждён он. – А вот в дальнейшем нефтяные котировки стали проседать, а ближе к вечеру вовсе скорректировались в районе $ 30.



Единая европейская валюта вчера демонстрировала уверенное укрепление на Forex вместе с основными фондовыми индексами Старого Света, чувствуя себя при этом гораздо увереннее большинства других валют EM. При этом марка Brent продолжала терять и к 19:00 мск подешевела уже на 5%. Очень боюсь, что уже сегодня это может сказаться на курсе рубля, который, вероятнее всего, развернётся в обеих валютных парах», – заявил Кравченко.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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