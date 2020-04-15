Курс доллара США. Прогноз аналитика: распродажи рубля неизбежны

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев дал прогноз на курс доллара в ближайшей перспективе.



«Участники рынка всерьез обеспокоены тем, что согласованного сокращения нефтедобычи будет недостаточно для решения проблемы избытка нефти. Также есть мнение, что само соглашение было заключено слишком поздно и уже не сможет предотвратить полное исчерпание свободных мощностей для хранения. Фактором снижения цен также может выступить решение саудовской компании Saudi Arabian Oil Company понизить официальные отпускные цены на нефть для азиатских потребителей.

Подобная ценовая политика саудитов еще раз доказывает, что Россия и Саудовская Аравия продолжают оставаться в состоянии ценовой войны, что делает текущий альянс по сокращению производства крайне хрупким предприятием. Как только на рынок нефти вернутся продавцы, распродажи рубля также будут неизбежны. Вполне возможно, что произойдет это уже до конца текущей недели. Учитывая сказанное, ближайшей целью остается зона сопротивления 78 −80 рублей за доллар», — подчеркнул Деев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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