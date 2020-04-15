Мировой экономический кризис. Прогноз МВФ: ВВП России упадёт на 5,5%

Международный валютный фонд (МВФ) резко снизил прогноз по экономике на 2020 год. Вчера, 14 апреля, он опубликовал доклад «Перспективы развития мировой экономики».

«При базовом сценарии, предполагающем окончание пандемии во второй половине 2020 года и постепенный отказ от мер, сдерживающих экономический рост, мировая экономика сократится на 3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году. ВВП России в 2020 году снизится на 5,5%», — говорится в докладе.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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