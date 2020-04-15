Коронавирус. Свежие новости. Прогноз владельца фарм-компании: карантин снимут в июне

Глава бизнес-объединения «Деловая Россия» и владелец фарм-компании «Р-Фарм» Алексей Репик дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Все, кто выявляются сейчас, — это те, кто привезли с собой коронавирус с каникул. Или те, кто с ними контактировал. Соответственно с учётом того, что с 30 марта начались первые действия, направленные против распространения коронавируса, мы можем рассчитывать на некоторое лёгкое замедление в контексте экспоненциального роста. Но это не замедление роста, а замедление экспоненты. Я ожидаю, что у нас будет 100 тысяч подтверждённых инфицированных в течение месяца.



Всё будет зависеть от того, насколько корректно мы будем соблюдать свои режимы самоизоляции. Если мы себя будем хорошо вести, то я думаю, что Россия сможет зафиксировать свой потолок роста примерно до 100 000 инфицированных. И после этого начнётся спад.



Возможно, в июне можно будет снимать карантин. Карантин носит очаговый характер. Карантин можно снимать когда, во-первых, 14 дней подряд снижается количество новых случаев заражения, во-вторых, когда нет дефицита коек для больных, в-третьих, когда есть поголовное тестирование, и в-четвёртых, когда мы понимаем источник каждого нового случая заражения. Когда эти четыре условия выполнены, можно открывать школы, предприятия, детсады. Это абсолютно достижимо.



Я считаю, что пик заражений в России наблюдается сейчас, пик регистрации новых случаев будет к началу мая, а пик загрузки стационаров и системы здравоохранения — к середине или концу мая. Это самые тяжёлые периоды, которые нужно пережить. Пик смертности, к сожалению, может быть и позже. Но я надеюсь, что мы обойдёмся малым количеством погибших», — заявил Репик.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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