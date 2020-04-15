Коронавирус сегодня, 15 апреля. Прогноз миллиардера: вакцина от COVID-19 будет через год

Глава бизнес-объединения «Деловая Россия» и владелец фарм-компании «Р-Фарм» Алексей Репик дал прогноз на появление вакцины от коронавируса.



«Сейчас все перебирают зарегистрированные на сегодняшний момент продукты, которые влияют на те или иные вирусы. И смотрят, как они будут влиять на этот коронавирус. Конечно, они как-то влияют. Но они под него впрямую не заточены. Появится ли препарат именно для коронавируса, или, который лучше всего именно с коронавирусом справится? Конечно, появится. Сколько времени на это уйдет? Год минимум.



Все препараты могут появиться быстро, но не раньше чем через полгода — год мы поймем, что они действуют лучше других, или что они вообще работают. Все вирусы разные, но у них много общего. Мы пытаемся найти в них сходства и атаковать. Например, малярия. Ты сначала принимаешь лекарство, а потом едешь в местность, где можно заразиться малярией. Лекарство дает способность сопротивляться болезни. Наша основная задача сейчас — найти такое лекарство, которое бы работало профилактически. Мы пытаемся разобраться, сможет ли какой-то из известных сейчас препаратов работать таким образом», — сказал Репик.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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