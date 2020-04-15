«Реал Мадрис» — «Чинандега»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 16 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Реал Мадрис» — «Чинандега».



Ставка: победа «Чинандеги» с нулевой форой за 2.80.



«Реал Мадрис» ещё в конце марта входил в зону плей-офф, однако в трёх предыдущих поединках набрал всего одно очко. Поражение от занимающего предпоследнее место «Депортиво Окоталь» (0:1), ничья с лидером Клаусуры «Манагуа» (0:0) и разгром от «Вальтер Ферретти» (0:4) — на фоне таких результатов шансы на топ-6 растаяли.



«Чинандега» тоже испытывает серьёзные проблемы. В восьми последних турах удалось добыть всего семь очков. К выезду в Мадрис команда подходит с серией из двух поражений: 0:3 в гостях от «Дирьянхена» и 1:3 в родных стенах от «Реала Эстели». Впрочем, эти клубы делят вторую-третью строчку, на этот раз соперник будет попроще.



Букмекеры считают хозяев явным фаворитом, что вызывает некоторые сомнения. Мотивация у гостей определённо будет выше, да и статистика очных встреч скорее на их стороне. В шести предыдущих поединках «Чинандега» одержала четыре победы при двух ничьих. Правда, в гостях результаты похуже — два мирных исхода из двух за последние полтора года.



В общем, брать лобовую победу гостей за 3.80 довольно опасно, а вот подумать над аккуратной ставкой Х2 за 1.90 или даже П2 с нулевой форой за 2.80 вполне можно. «Реал Мадрис» сейчас находится в плачевном состоянии».

Статистический прогноз: «Реал Мадрис» — «Чинандега», ставка на матч чемпионата Никарагуа Две ставки на предпоследний тур регулярного чемпионата Никарагуа.