«Хувентус» — «Депортиво Окоталь»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 16 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Хувентус» — «Депортиво Окоталь».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.



«Хувентус» в последних трёх играх набрал семь из девяти возможных очков. Хотя стоит отметить, что соперники были не из робкого десятка. Тут и победитель Апертуры «Реал Эстели» (0:0), и 27-кратный чемпион страны «Дирьянхен» (3:0).



У «Депортиво» всё куда хуже. В предыдущем туре команда уступила «Вальтер Ферретти» (0:1), и увеличила свою серию без побед до семи матчей. Примечательно, что за это время был набран всего один балл.



С 2011 года соперники успели встретиться 31 раз. За это время они оформили на двоих 88 голов, что в среднем за матч составляет 2,84 мяча. А потому можно проверить классический тотал больше 2.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.79.



Тем более что «Хувентус» является одной из самых весёлых команд Клаусуры. За 16 туров клуб забил и пропустил 44 гола, что тоже рядом с отметкой в три гола за матч».

Статистический прогноз: «Хувентус» — «Депортиво О», ставка на матч чемпионата Никарагуа Сразу две ставки на матч Никарагуа с коэффициентами выше двойки.