Эксперты: Лас-Вегас не откроют для туристов в апреле

Американская игорная индустрия несёт огромные потери. Самые большие проблемы в штате Невада, где простаивают казино Лас-Вегаса. Каждый день приносит всё новые убытки. По оценке букмекеров, к концу апреля ситуация не изменится.
Сделать ставку на то, что до 1 мая в Лас-Вегасе откроют все казино, можно с коэффициентом 15.00. Это примерно 6% вероятности. Обратный исход аналитики оценили коэффициентом 1.01 (94%).
За последние сутки в США умерло самое большое количество людей за день — 2228 человек. Штаты поставили печальный антирекорд. Всего на момент публикации в США зафиксировали более 608,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 25,9 тыс. человек, вылечились — 48,1 тыс.
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