Эксперты: Кокорин не попадёт в список 33 лучших футболистов России

Александр Кокорин начал своё арендное приключение в «Сочи» с места в карьер. В 4 матчах нападающий забил 3 мяча. Но букмекеры предсказывают, что даже такое яркое выступление не позволит игроку войти в список 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2019/2020.



Сделать ставку на то, что Кокорин не попадёт в почётный список, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 66% вероятности. Поставить на то, что нападающий всё же войдёт в 33 лучших футболиста России, можно за 2.72 (34%).

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Летом у нападающего заканчивается контракт с «Зенитом».

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