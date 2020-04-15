Букмекеры: Хабиб Нурмагомедов продолжит карьеру и может достигнуть отметки в 30 побед

Букмекеры уверены, что отмена боя с Тони Фергюсоном не повлияет на продолжение карьеры Хабиба Нурмагомедова. Сделать ставку на то, что россиянин объявит о завершении карьеры до 31 декабря 2020 года, можно с коэффициентом 7.80. Поставить на то, что этого не случится, можно за 1.05. Выводы делайте сами.



Куда любопытнее предложение букмекеров сделать ставки на возможную победную серию Хабиба из 30 боев. Пока на его счету 28 побед в 28 поединках.



Сделать ставку на то, что Хабиб продлит свою серию до 30 боев, можно с коэффициентом 1.55. За 2.30 предлагается поставить на то, что россиянину не удастся выиграть еще 2 боя подряд и достичь отметки в 30 побед.



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