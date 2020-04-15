Букмекеры предсказали прекращение очередей в московском метро

Сегодня в Москве из-за введения пропускной системы можно было наблюдать очереди в метро. Давку создали из-за того, что сотрудники ГИБДД проверяли у жителей столицы разрешение на выход из дома.
По оценке букмекеров, очереди в метро — временное явление, скоро они исчезнут. Сделать ставку на то, что в апреле пассажиропоток подземки снизится более чем на 60% по сравнению с апрелем 2019 года, можно с коэффициентом 1.10. Это примерно 88% вероятности.
Поставить на то, что снижение потока будет менее 60%, можно с коэффициентом 7.00 (12%).
По последним данным, до сегодняшнего дня число поездок на метро в сравнении с 2019 годом сократилось примерно на 80%. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже дал указания ГИБДД решить проблему с очередями в метро.
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