Букмекеры: баттла Уткина с Соловьевым не будет

Спортивный комментатор Василий Уткин после нескольких дней перепалки с телеведущим Владимиром Соловьёвым записал видео для своего Youtube-канала, в котором вызвал оппонента на Versus Battle.
«Выходи, попробуй защитить. Нет, не истину, не политику и не экономику — себя. Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю», — заявил Уткин.
По оценке букмекеров, поединка в 2020 году не случится. Сделать ставку на то, что баттл произойдет до 31 декабря, можно с коэффициентом 7.80. Это примерно 12% вероятности. Поставить на то, что телеведущий и комментатор все же встретятся в жанре баттла, можно за 1.05 (88%).
Владимир Соловьев уже успел отказаться от баттла. Он назвал Уткина тяжело больным человеком и заявил, что таких людей нужно лечить.
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