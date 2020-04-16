Коронавирус сегодня, 16 апреля. Прогноз Минздрава: спад эпидемии в Москве наступит летом

Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико дал прогноз на спад эпидемии коронавируса в Москве.



«Если все уже предложенные рекомендации граждане будут соблюдать, то в конце апреля — начале мая наступит переломный момент, который позволит выйти сначала на плато и потом уже перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы. Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне — июле.



Другие регионы запаздывают по заболеваемости на две — три недели от Москвы, но здесь нет ничего необычного», — сказал Брико.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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