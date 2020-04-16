«Энергетик БГУ» — «Городея»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Энергетик БГУ» — «Городея» в 5-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: обе забьют — нет за 1.77.



«Пятый тур чемпионата Беларуси начинается сегодня, 16 апреля. «Энергетик БГУ» сыграет с «Городеей». «Энергетик» по-прежнему идёт в зоне лидеров, хоть и оступился в последнем туре, проиграв «Торпедо-БелАЗ» (0:2). После этого команды сравнялись в таблице. Но, наверное, это даже хорошо для команды Владимира Белявского. Молодой коллектив хорошо начал, одержал три победы. Чтобы не впадать в эйфорию, твёрдо ходить по земле, нужно было, чтобы кто-то приземлил. «Торпедо-БелАЗ» удалось это сделать, но было непросто. Только во втором тайме жодинская команда сумела забить.



Сейчас, на мой взгляд, у «Энергетика» неплохие шансы пополнить очковую копилку, несмотря на то что «Городея» два подряд матча выиграла. В последнем туре она обыграла минское «Динамо» (1:0). Но «Энергетик» покрепче. И у себя на искусственном поле эта команда может предположить «Городее» что-то интересное.



В последних трёх играх этих команд был всего один забитый мяч. В прошлом сезоне «Городея» дома победила 1:0. Ну и вообще мы видим, что белорусский чемпионат — низовой. Думаю, тренд продолжится. Команды получше друг друга изучили и вряд ли будут раскрываться.



Раз уж в трёх предыдущих матчах были низы, то и здесь можно поймать вариант «обе забьют — нет» за приличный коэффициент 1,77», — сказал Генич.



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«Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз: осечка внезапного лидера чемпионата Беларуси «Энергетики» набрали девять очков и делят первую строчку с «Торпедо»-БелАЗ.