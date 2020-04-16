«Энергетик БГУ» — «Городея»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси «Энергетик БГУ» — «Городея».



Ставка: «Энергетик» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.94.



«Что бы в мире ни случилось, но футбол, как показывает практика, всё равно продолжается. Пусть абсолютное большинство престижных турниров и не играют сейчас, но чемпионат Беларуси идёт своим чередом. В одном из матчей пятого тура сыграют команды “Энергетик-БГУ” и “Городея”.



“Энергетик-БГУ” смело можно назвать одним из главных открытий текущего сезона в белорусском футбольном первенстве. Этот коллектив очень круто стартовал в чемпионате и одержал три победы подряд. Сначала был повержен БАТЭ со счётом 3:1, затем случились победы над “Рухом” (1:0) и “Минском” (2:0). Затем произошло поражение от “Торпедо-Белаз” — 0:2. В той встрече футболисты “Энергетик-БГУ” впервые в сезоне не смогли поразить ворота соперника.



У “Городеи” наблюдается абсолютно обратная тенденция. Эта команда стартовала просто ужасно и проиграла дважды подряд. Поражения случились в играх с “Витебском” и “Шахтёром”. В тех матчах “Городея” даже не сумела забить. Затем же случилось преображение и две победы подряд. Пусть с минимальным счётом, но были повержены “Белшина” и минское “Динамо”.



Мне кажется, что начало сезона показало, почему именно “Энергетик-БГУ” вполне можно считать фаворитом данного противостояния. Однако не стал бы рисковать и ставить на чистую победу хозяев. Вместо этого обращу внимание, что в матчах с участием данных соперников чаще всего забивается мало голов. Поэтому предлагаю комбинированный вариант — “Энергетик-БГУ” не проиграет + тотал меньше 2.5 гола», — сказал Кривохарченко.



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«Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз: осечка внезапного лидера чемпионата Беларуси «Энергетики» набрали девять очков и делят первую строчку с «Торпедо»-БелАЗ.