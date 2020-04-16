«Энергетик БГУ» — «Городея»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Высшей лиги чемпионата Беларуси «Энергетик БГУ» — «Городея».



Ставка: победа «Энергетика БГУ» за 1.81.



«Мне кажется, что в этой игре фаворит — «Энергетик». Он сейчас хорошо выступает, является одним из лидеров чемпионата, что, в целом, меня удивляет. «Энергетик» — это молодая команда, которая хорошо двигается, сражается, поэтому сейчас судьба ей благоволит. «Городея», конечно, тоже неплохо выглядит. Она набрала шесть очков. Правда, находится в середине турнирной таблицы, но сейчас очень много команд с равным количеством очков.



В этой игре я ставлю на «Энергетик», хотя предстоит непростой матч. «Энергетик» сейчас на ходу, набрал девять очков в четырёх матчах. Правда, в последнем матче он проиграл «Торпедо», а это команда, которая также имеет девять очков и делит лидерство с «Энергетиком». Если сравнивать двух лидеров чемпионата, то по игре мне симпатичнее «Энергетик», несмотря на то, что в личной встрече победу одержало «Торпедо». Матч был боевой, и счёт 2:0 в пользу «Торпедо» может быть не совсем по игре. У команд были равные шансы, но удача была на стороне торпедовцев. У «Торпедо» солидная, но немного тяжеловесная команда, а «Энергетик» — более живая, более играющая команда, даже, может быть, немного легкомысленная. «Энергетик» не использует много своих моментов, но в то же время мчится вперёд, а «Торпедо» — более прагматичная, рациональная команда. Считаю, что потенциал «Энергетика» выше, чем у торпедовцев. Такой футбол мне нравится, когда есть романтизм, игра в атаку и всё то, что привлекает зрителей. У минской команды есть потенциал, чтобы оставаться одним из лидеров чемпионата, тем более сейчас на обе ноги хромают и БАТЭ и «Динамо Брест». Вообще, этот чемпионат Беларуси отличается от предыдущих, так как, например, в прошлом сезоне всё было понятно: Брест — лидер, а БАТЭ и минское «Динамо» составляют ему конкуренцию. В этом сезоне непонятно, на кого ставить и кого считать фаворитом чемпионата.



«Городея» неожиданно в прошлом туре выиграла у минского «Динамо», хотя динамовцы сейчас такая команда, в которой неизвестно что происходит. Городея воспользовалась моментом, причём и удаление в составе «Динамо» помогло, и пенальти, с которого был забит единственный гол в матче. «Городея» взяла три очка, хотя в последние минуты встречи она отбивалась, но в итоге удержала результат», — сказал Непомнящий.



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«Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз: осечка внезапного лидера чемпионата Беларуси «Энергетики» набрали девять очков и делят первую строчку с «Торпедо»-БелАЗ.