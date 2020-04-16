«Динамо» Мн — «Неман»: прогноз Романа Гутцайта на встречу 5-го тура чемпионата Беларуси

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Мн — «Неман».



Ставка: победа «Динамо» за 1.71.



«Минское “Динамо” сейчас находится в не самой лучшей ситуации. Это подтверждает и промежуточная турнирная таблица. В ней столичная команда расположилась совсем рядом с зоной вылета. Команда Сергея Гуренко неожиданно потерпела три поражения в четырех стартовых матчах. Поэтому минчане с тремя очками в активе расположились на 14-й позиции.



У “Немана” дела складываются не сильно лучше. Данный коллектив набрал всего на пару очков больше соперника по предстоящему очному противостоянию. Футболисты из Гродно стартовали с поражения, затем сумели победить. Два последних матча с участием “Немана” выдались точно не самыми яркими и завершились ничейными исходами.



Думаю, что здесь все равно можно поставить на команду, которая ниже в турнирной таблице. Во-первых, кризис минчан должен закончиться. Во-вторых, они играют на своем поле. В-третьих, в случае победы они обгонят соперника. В-четвертых, на победу хозяев хороший коэффициент. Поэтому ставлю на победу минского “Динамо” за 1.71», — сказал Гутцайт.



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