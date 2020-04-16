«Динамо» Мн — «Неман»: прогноз Владислава Радимова на матч Высшей лиги Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси «Динамо» Мн — «Неман».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.22.



«У «Динамо» в прошлой встрече удалили ключевого игрока, и без него команде будет тяжело. Оба коллектива играют в открытый футбол, тем более состояние поля позволяет показывать хороший футбол. То, что «Неман» проводит сейчас низовые матчи, ни о чем не говорит.



Команда создает много моментов, вопрос в реализации, но рано или поздно, а тем более на хорошем покрытии, должно начать залетать. В целом, «Динамо» как команда выглядит посильнее и претендует на высокие места в чемпионате. То, что команда в начале сезона теряет очки, это нормально, еще все впереди. Я думаю, что «Динамо» наберет оптимальные кондиции», — сказал Радимов.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров.

«Динамо Минск» — «Неман». Прогноз: гродненцы станут новой головной болью Гуренко Две единственные победы над минчанами жёлто-зелёные одержали на выезде.