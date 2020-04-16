Что делать с рублём сегодня. Прогноз аналитика: падение будет сдержанным

Аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Ослабление рубля в ближайшие дни будет происходить в сдержанном формате. Более активное снижение нацвалюты в коридор 76-77 рублей за доллар мне видится возможным только при стремительном обвале нефтяных цен в диапазон $20-25 за баррель или при появлении новых всплесков негатива в новостях о короновирусе COVID-19. В этих условиях давление на рубль может усилиться и валюта может упасть в диапазон 76-78 за доллар», – заявил Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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