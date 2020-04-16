Курс доллара США. Прогноз трейдера: на рынке эмоциональная качка

Ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.
«Пик заболеваемости коронавирусом в России все еще не достигнут, а основную массу арсенала всевозможных ограничений власти уже применили. Экономика явно трещит по швам, а бизнесу более чем когда либо необходимо возвращение потребителя. Все бизнес-процессы стоят на паузе».
Тем не менее, доллар лишился части эмоциональной премии, и это даже неплохо. Теперь хорошо видно, что более-менее справедливый курс доллара сейчас находится в пределах 70−77 рублей долгосрочно. Все остальное — эмоциональная качка, — заявил Гурковский.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.
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