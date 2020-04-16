Коронавирус. Последние новости. Прогноз израильских ученых: эпидемия исчезнет сама собой

Руководитель программы исследований в области безопасности в Тель-Авивском университете Исаак Бен-Исраэль дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в мире.



«Эпидемия, вызванная коронавирусом, может закончиться через несколько недель сама. Я пришёл к такому выводу, анализируя статистические данные о частоте выявления новых случаев заражения. Спад заболеваемости COVID-19 происходит так же резко, как и начальная вспышка, а значит, скоро эпидемия может завершиться. По статистике, полученной в Израиле, в этой стране заражение коронавирусом может прекратиться примерно через две недели. Это может стать основанием для планирования стадий отмены карантина», — заявил Бен-Исраэль.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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