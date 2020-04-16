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«Энергетик БГУ» — «Городея»: прогноз Александра Неценко на игру Высшей лиги Беларуси

«Энергетик БГУ» — «Городея»: прогноз Александра Неценко на игру Высшей лиги Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Энергетик-БГУ» — «Городея».

Ставка: обе заьют — нет за 1.74.

«Энергетик» даже с блеснувшим на старте Яхшибоевым, чей выход на поле был под вопросом из-за небольшого повреждения, потерпел первое поражение в сезоне от «Торпедо-БелАЗ». Хотя до этого команда Анатолия Юревича одержала три победы, что явилось откровением старта сезона. «Городея» поначалу долго запрягала, но в последних двух турах обыграла новичка чемпионата «Белшину» и хворающее минское «Динамо». Отмечу, что за весь сезон «Городея» забила всего два мяча – оба со стандартов. Сайчич отличился со штрафного, а Архипов с пенальти.

«Городея» — очень закрытая команда, и ее матчи носят низовой характер. Впрочем, с такой командой «Энергетик» уже в этом сезоне встречался и обыграл ее – это «Рух». В 7 из 8 матчей с участием этих соперников срабатывала ставка «обе забьют – нет», выходит, надо играть на это условие. Понимаю, что коэффициент на это не слишком большой. Впрочем, я его выберу. Однако у меня есть и второй вариант. «Энергетик» и с жодинцами создавал моменты и был неплох в плане созидания. Мне кажется, хозяева не проиграют, а тотал не превысит 2,5 мяча», — заявил Неценко.

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