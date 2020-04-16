Российский букмекер ответил на слова Соловьёва в адрес Василия Уткина

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв обвинил Василия Уткина в том, что он сотрудничает с нелегальным в России букмекером. Компания «Марафонбет» выступила с официальным заявлением по этому поводу.
«В связи с заявлениями журналиста Владимира Соловьёва считаем своим долгом прояснить ситуацию. Информация о запрете деятельности в России, о заблокированном сайте и о том, что мы работаем по лицензии, выданной на острове Кюрасао, не соответствует действительности.
Наша компания официально зарегистрирована в Российской Федерации в 1998 году, имеет лицензию ФНС России на деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах от 12.03.2010 № 14 и работает на законных основаниях. Компания входит в состав саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор», принимает интерактивные ставки и выплачивает выигрыши через ЦУПИС. Сайт компании доступен и не имеет никаких санкций со стороны Роскомнадзора. Мы являемся партнёром таких футбольных клубов, как «Реал Мадрид» и «Динамо Москва».
Мы дорожим репутацией компании, чистоту которой может подтвердить множество клиентов и партнёров с мировым именем», — говорится в заявлении компании.
После перепалки в социальных сетях Уткин вызвал Соловьёва на Versus баттл. Букмекеры принимают ставки на то, состоится ли этот поединок.
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